جيش الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت لإخلاء منازلهم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا عاجلا للمتواجدين في أحياء محددة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مطالبا بإخلاء فوري لمبان زعم أنها قريبة من منشآت تابعة لحزب الله.

وحدد بيان جيش الاحتلال عبر منصة «إكس» قبل قليل، الأحياء المستهدفة بالإنذار وهي: «الحدث، حارة حريك، وبرج البراجنة»، مشيرا إلى مبان معينة معلمة باللون الأحمر على خرائط مرفقة، بالإضافة إلى المباني المجاورة لها.

وقال جيش الاحتلال، في بيانه الموجه للسكان: «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي.. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر».