السيسي يتلقى اتصالا من العاهل الأردني للتهنئة بعيد الأضحى وتأكيد على مواصلة التنسيق الإقليمي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين،

عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أطيب تمنياته لمصر، قيادةً وشعبًا، بمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جهته، أعرب الرئيس عن خالص تهانيه لجلالة الملك والشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا للأردن الشقيق دوام الاستقرار والرخاء.

وقد تناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.