بيراميدز يصل إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي بطولة كأس مصر.