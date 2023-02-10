السياحة في ألمانيا لا تزال أدنى من مستوياتها قبل أزمة كورونا

على الرغم من الانتعاش الكبير العام الماضي، لم تصل السياحة في ألمانيا بعد إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة أن الفنادق ودور الضيافة ومواقع التخييم وما شابه ذلك سجلت العام الماضي 8ر450 مليون ليلة مبيت من قبل سائحين داخليين وأجانب.

ولا تزال السياحة بذلك أقل من المستوى القياسي الذي تم تسجيله عام ما قبل الجائحة، 2019، بنسبة 1ر9%. وتم تسجيل زيادة قدرها 3ر45% مقارنة بعام 2021 الذي اتسم جزئيا بقيود كورونا.

وارتفع عدد ليالي المبيت للسائحين الداخليين بنسبة 1ر37% إلى 7ر382 مليون ليلة في العام الماضي مقارنة بعام 2021. وكانت الزيادة قوية في عدد ليالي المبيت للسائحين الأجانب بنسبة 6ر119% إلى 1ر68 مليون ليلة.

وبحسب البيانات، لا تزال السياحة الوافدة من خارج ألمانيا دون مستوى ما قبل الأزمة، وشكلت نحو 15% فقط من إجمالي السائحين في العام الماضي. وفي العام القياسي 2019، كانت تشكل 18%.