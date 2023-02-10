ماكرون: لن يتم إرسال طائرات لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا، لكنه قال: "قطعا، لن تحدث (مثل هذه الخطوة) الأسابيع المقبلة".

وقال ماكرون صباح اليوم الجمعة، عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي شارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن متطلبات التدريب، ضمن أمور أخرى، تعني أن إرسال الطائرات سيستغرق وقتا أطول.

وذكر ماكرون أن الطائرات الحربية ليست هي ما تحتاجه أوكرانيا الآن في الحرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحصول على معدات مدفعية إضافية، على سبيل المثال، أمر أهم.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إرسال طائرات حربية "ليس مسألة مطروحة للنقاش هنا".

وكانت الحكومة السلوفاكية أكثر إيجابية بشأن الطلب الأوكراني المتكرر لطائرات حربية. وطلب زيلينسكي مباشرة من الدولة المجاورة لبلاده طائرات مقاتلة من الطراز السوفيتي ميج- 29.

وتعهد رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر لزيلينسكي بـ "العمل من أجل تحقيق هذه الرغبة"، وفقا لتسجيل لمحادثة قصيرة بين السياسيين الاثنين نشرها مكتب الحكومة في براتيسلافا.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر" عن هيجر قوله إنه سيتم توضيح إجراء ملموس بشأن إرسال طائرات مقاتلة، ليس من سلوفاكيا فحسب، بل على المستوى الأوروبي أيضا، لأن سلوفاكيا سترسل لأوكرانيا طائرات من طراز ميج- 29 بموجب آلية تمويل من الاتحاد الأوروبي.