موسكو: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي لطهران

قال نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات مفيدة للطرفين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي الحوار بين إيران وأمريكا في المرحلة الحالية.

وأضاف فينيديكتوف: "للأسف، لا يتفق الجميع في الولايات المتحدة على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية. نأمل أن يسود المنطق السليم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد فينيديكتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات مفيدة للطرفين حول البرنامج النووي الإيراني وفي الحوار بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الجانب الروسي قدم إسهاما كبيرا في تطوير خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها في عام 2015، وفي إطار الجهود المتعددة الأطراف لاستعادة الاتفاق النووي، مضيفا: "لذلك، لدينا الخبرة ذات الصلة".

وقال فينيديكتوف: "نأمل أن تتمكن طهران وواشنطن من إيجاد حلول لتهدئة التوترات، ورفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران، وفي الوقت ذاته، ننطلق من أن "الترويكا الأوروبية" ستمتنع عن اتخاذ خطوات استفزازية، بما في ذلك لغة الإنذارات والضغوط غير المبررة".

وعقدت الأسبوع الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي استمرت 3 ساعات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسئول.

وأعقبت الجولة الرابعة، 3 جولات اعتبرها مسئولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.