مهرجان الجونة السينمائي يعود لعرض فيلم روائي طويل في الافتتاح

- المهرجان اختار «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر فى انطلاقة دورته الثامنة

بعد اتجاه مهرجان الجونة السينمائى فى الدورتين السابقيتين ــ السادسة والسابعة ــ لعرض فيلم قصير فى الافتتاح، عاد مرة أخرى لاختيار فيلم روائى طويل فى افتتاح الدورة الثامنة التى تقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، وهو «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر.

كانت بداية التغير فى فكر المهرجان سنة 2021؛ حيث أعلن لأول مرة عدم عرض فيلم عقب حفل افتتاح الدورة الخامسة، وكانت وجهة نظر إدارة المهرجان حينها، بأن اهتمام الحضور بفعاليات حفل الافتتاح يكون أقوى من حضور الفيلم نفسه، فهم يتعاملون مع اليوم كيوم احتفالى بحت، وبالتالى فالحضور يغادرون القاعة بعد انتهاء الحفل مباشرة، ولا يلتزمون بمشاهدة الفيلم، ويفضلون أن يبدأ جدول مشاهدة برنامج الأفلام من اليوم التالى للافتتاح، وفى ذلك ظلم كبير للفيلم ولصناعه الذين بذلوا فيه مجهودا كبيرا ليخرج للنور، لكن فى عام 2023 تراجع المهرجان عن فكرة عدم عرض فيلم الافتتاح، ولكنه لجأ إلى حل وسط، فأعلن أنه سيعرض فيلم قصير فى الافتتاح، للأسباب نفسها، وكانت القناعة حينها أن الفيلم القصير مدته قصيرة، وبالتالى الحضور لن يضطروا إلى مغادرة القاعة قبل انتهائه، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة، ولكن هذه التجربة على مستوى التلقى لم يكن لها نفس صدى الفيلم الطويل، ويعود ذلك إلى أن حفل الافتتاح يحتاج إلى فيلم مناسب لكل الأذواق؛ حيث إن الحضور يكون نسبة كبيرة منهم ليسوا من المتخصصين فى السينما، وبالتالى يريدون فيلما قريبا من الذى يشاهدونه فى السينما التجارية، فيلم يجمع بين القيمة الفنية واللمسة التجارية، وهو ما كان يحرص عليه المهرجان فى دوراته الأربعة الأولى، ولم يكن متوفرا بدرجة كبيرة فى تجربة عرض الفيلم القصير الدورتين السابقتين.

كانت انطلاقة مهرجان الجونة فى 2017 بالفيلم المصرى «شيخ جاكسون»، إخراج عمرو سلامة، وبطولة أحمد الفيشاوى، وماجد الكدوانى، وأحمد مالك، وأمينة خليل، فيما اختار المهرجان فى دورته الثانية عام 2018 عرض الفيلم الفرنسى «سنة أولى»، إخراج توماس ليلتى، وفى دورته الثالثة عام 2019 عرض المهرجان الفيلم الأمريكى «Ad Astra» بطولة براد بيت، من تأليف وإخراج جيمس جراى، وفى الدورة الرابعة عام 2020، عرض المهرجان فى افتتاحه الفيلم التونسى «الرجل الذى باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية، أما الدورة الخامسة سنة 2021، فكان الافتتاح احتفاليا فقط بدون فيلم، وفى العام 2022، لم يقام المهرجان، ليبدأ فى عام 2023 تجربة عرض أفلام قصيرة فى الافتتاح، فكانت البداية فى الدورة السادسة بفيلم «60 جنيه» للمخرج عمرو سلامة، وبطولة مغنى الراب زياد ظاظا فى تجربته التمثيلية الأولى، وفى عام 2024 أعلن المهرجان فى البداية عن عرض الفيلم القصير المصرى «آخر المعجزات» للمخرج عبد الوهاب شوقى، قبل أن يعدل اختياره قبل الافتتاح بساعات لفيلم قصير آخر حائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى فى العام نفسه، وهو الكرواتى «الرجل الذى لم يستطع أن يبقى صامتًا» إخراج نيبويشا سلييبسيفيتش.

أما الدورة الثامنة هذا العام 2025، فالاختيار وقع على الفيلم الروائى الطويل المصرى «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر، والتى شاركت فى الكتابة إلى جانب المخرج محمد دياب، الذى يشارك أيضا فى إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقى، وأحمد عباس، وأحمد بدوى، وداتارى ترنر، والممثل والمنتج الأمريكى جيمى فوكس.

يأتى هذا الاختيار ليشكّل انطلاقة لرحلة الفيلم السينمائية فى مصر والعالم العربى، بعد عرضه الأول فى الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائى 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائى دولى، أفضل سيناريو دولى، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتى نالتها جوهر.

يشارك فى بطولة فيلم «عيد ميلاد سعيد» كل من نيللى كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروى قصة «توحه»، الطفلة التى تعمل فى منزل أسرة ثرية وتبنى علاقة إنسانية عميقة مع نيللى، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوما متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائى لنيللى، بينما تخفى فى داخلها أمنية خفية بأن تختبر هى الأخرى معنى الفرح.

وقالت المخرجة سارة جوهر تعليقا على الاختيار: «إنه لشرف كبير أن يتم اختيار فيلمى الروائى الأول ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائى. أشعر بامتنان عميق للمهرجان على هذا التقدير، وعلى التزامه الدائم بدعم صناع السينما. وبالنيابة عن فريقى الرائع، نحن متحمسون لمشاركة «عيد ميلاد سعيد» مع هذا الجمهور المتميز. شكرًا لمهرجان الجونة!».

ومن جانبها، أشادت ماريان خورى، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائى، بالفيلم قائلة: «يسعدنا أن نفتتح الدورة الثامنة بفيلم مصرى بهذه الأهمية. هذه هى المرة الثانية فقط فى تاريخ المهرجان التى نختار فيها فيلمًا مصريًا طويلًا للافتتاح. إن السرد المؤثر للفيلم حول الطبقات الاجتماعية وروابط الإنسانية، من خلال عيون طفلة بريئة، يجعله خيارًا مثاليًا لافتتاح مهرجان الجونة».