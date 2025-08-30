روسيا تشن هجوما واسعا على جنوبى أوكرانيا بعد غارة جوية مدمرة على كييف

شنت روسيا هجوما واسعا على جنوبى أوكرانيا، حسبما أفاد المسؤولون المحليون، اليوم السبت، وذلك بعد يومين من غارة جوية نادرة على وسط كييف أسفرت عن مقتل 23 شخصا وتدمير مكاتب دبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في وقت تتعثر الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على جارتها منذ ثلاث سنوات.

ومن بين المواقع الأخرى التي تعرضت للهجوم، تم استهداف مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة زابوريجيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 28 آخرين، من بينهم أطفال، وفقا لما ذكره حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

وأطلقت روسيا 537 طائرة مسيرة وقذائف وهمية، بالإضافة إلى 45 صاروخا، حسبما أفادت القوات الجوية الأوكرانية. وقامت القوات الأوكرانية بإسقاط أو تحييد 510 طائرات مسيرة وقذائف وهمية و38 صاروخا، وفقا لتقرير القوة الجوية.

وكان الكرملين قد أعلن يوم الخميس أن روسيا لا تزال مهتمة بمواصلة محادثات السلام، رغم الهجوم الجوي على كييف في ذلك اليوم الذي كان واحدا من أكبر وأعنف الهجمات منذ الغزو الكامل الذي شنته موسكو في عام 2022.

وجاءت هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين من قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وهي القمة التي شكلت نهاية عزل بوتين دبلوماسيا في الغرب لكنها لم تسفر عن تفاصيل كبيرة حول كيفية إنهاء الحرب.