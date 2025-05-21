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أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، عن صدمته من إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على وفد يضم نحو 20 دبلوماسيًا، خلال زيارته الرسمية لمدينة ومخيم جنين.

وأكد خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن زيارة الوفد الرسمية إلى جنين تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن «الدبلوماسيين توجهوا إلى جنين في قافلة مكونة من نحو 20 سيارة؛ من السهل تمييزها»، مطالبًا إسرائيل بتقديم إيضاحات حول الواقعة.

(FR/NL) Choqué d'apprendre que l'armée israélienne a ouvert le feu aujourd'hui en direction d'une vingtaine de diplomates, dont un collègue belge. Il va bien, heureusement. Ces diplomates effectuaient une visite officielle à Jenin, qui avait pourtant été coordonnée avec l'armée… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) May 21, 2025

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بأن جنود الاحتلال المتواجدين في مخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه.

وأشارت إلى أنه خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي، أطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة.

وكان وفد دبلوماسي من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح اليوم الأربعاء، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم.

وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم ف