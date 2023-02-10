الأقمار الصناعية تكشف عن دمار واسع من جراء الزلزال في تركيا (صور)

تُظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرا حجم الأضرار التي لحقت بمدن تركية، بعد زلزال مروع وسلسلة من الهزات الارتدادية.

وأسفرت الكارثة، التي خلفت دمارا واسعا في تركيا وسوريا، عن مقتل ما يزيد على 21 ألف شخص، حتى الآن، وسط مخاوف من احتمال ارتفاع الحصيلة النهائية للقتلى بأعداد كبيرة.

ففي الساعات الأولى من صباح يوم 6 فبراير، وقع زلزال كبير تبلغ قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وصُنف على أنه "قوي"، وكان مركزه على مقربة من مدينة غازي عنتاب التركية، التي يزيد تعداد سكانها على مليوني شخص.

وتحذر منظمات دولية من أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى حوالي 23 مليون شخص.