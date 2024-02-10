الرئيس الباكستاني يؤكد على الحاجة إلى عالم متعدد الأقطاب

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، الحاجة إلى عالم متعدد الأقطاب، يقوم على "تحرر الشعوب" والسماح للشعوب بالتقدم ومواصلة التجارة.

وأضاف علوي في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، نقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية مقتطفات منها اليوم السبت ، أن العالم في حالة تغير مستمر وأن العديد من المناطق لا تزال مضطربة بسبب الصراعات التي أعاقت نمو الاقتصادات الناشئة.

وفيما يتعلق بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، قال الرئيس الباكستاني إن قطاعات البنية التحتية والموارد البشرية والطاقة والصناعة في باكستان يجري تحسينها بمساعدتها، معربا عن تقديره لأن القروض من الصين لم تأت بشروط.

ومع دخول بناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة، أشار الرئيس إلى رؤيته بتوافر فرص مواتية لتعزيز التعاون مع الصين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة وتصنيع السيارات وما إلى ذلك.