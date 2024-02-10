فيلم الحريفة يحافظ على صدارة شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه

رغم مرور 5 أسابيع على بداية عرضه في دور العرض، لا يزال فيلم "الحريفة" قادر على تحقيق إيرادات مرتفعة، تضمن له صدارة شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث حقق أمس الجمعة، مليوني جنيه و227 ألفا، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 55 مليون و205 آلاف جنيه.

وفيلم الحريفة تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق أحمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.

و‎تدور أحداث فيلم الحريفة حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

واستقر في المركز الثاني فيلم "رحلة 404"، محققا مليون و205 ألاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 15 مليون و722 ألف جنيه.

رحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، ويشارك في بطولته مني زكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف هم محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما ابراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول.

وتدور أحداث الفيلم حول "غادة" التي تجسد شخصيتها منى زكي، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، ليطرح الفيلم سؤالا: هل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

وفي المركز الثالث جاء فيلم "أبو نسب"، محققا 549 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 48 مليون و80 ألف جنيه.

فيلم أبو نسب من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية «علي» طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا.

وتأخذ الأجواء السعيدة منعطفا شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد «على» نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدى ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "الاسكندراني"، محققا 411 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 25 مليونا و219 ألف جنيه.

"الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد ومحمود عبد الحافظ، وصلاح عبدالله، وعصام السقا، ومحمد رضوان.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "أنف وثلاثة عيون" محققا 173 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى مليون جنيه و360 ألفا، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، ويشارك في بطولته الفنانين ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

الفيلم يقدم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وقد كتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي.

وتدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!.

واحتل المركز السادس فيلم "التجربة المكسيكية" محققا 159 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض، إلى مليون جنيه و270 ألفا.

الفيلم من تأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد حافظ، وعمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت، وندى موسى، وليلى عز العرب، فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

وفي المركز السابع جاء فيلم "السيستم" محققا 157 ألف جنيه ليصل إجمالي إيراداته في 3 أيام عرض إلى 338 ألف جنيه، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش.

الفيلم تدور أحداثه حول شاب يجسده أحمد الفيشاوي يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.

وفي المركز الثامن، جاء فيلم "درويلة"، محققا أمس 131 ألف جنيه، ليحقق في 3 أيام عرض 311 ألف جنيه.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل، وبطولة عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، وأيتن عامر، ومحمد على رزق، وحسنى شتا.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول حياة الشاب (شهاب) الذي يعود للحرية بعد إطلاق سراحه من السجن، فيعود لناد غريب من نوعه يدعى درويلة يتردد عليه عصابات ومغنو الراب، ويتحتم عليه مواجهة المدعو شمشون في نزال قتالي.

وفي المركز التاسع جاء فيلم "عصابة عظيمة" محققا 56 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 3 ملايين و949 ألف جنيه.

فيلم «عصابة عظيمة» تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة إسعاد يونس وعنبة ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد.

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي حول شخصية سيدة تدعى عظيمة وتفقد بصرها بعد تعرضها لحادث سير، وتحاول جاهدةً التغلب على تلك العقبة التي واجهتها في حياتها فجأة، ولكن يدخل نجلها في العديد من المشاكل التي تضطرها إلى خسارة منزلها، ولكنها تحاول الحفاظ على عائلتها ومنزلها.

وفي المركز العاشر جاء فيلم «شماريخ» محققا 15 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض، إلى 27 مليون و645 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وآدم الشرقاوي، وسامي مغاوري، وهدى المفتي، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذى كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم حول «رؤوف»، الابن غير الشرعي لتاجر الأسلحة المصري القاسي القلب «سليم أهل»، والذى يقوم في الظل بأعمال والده «القذرة» على أمل أن يتم الاعتراف به في العائلة في يوم من الأيام، ورغم أن عمله الأساسي هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يطلب منه القضاء على «أمينة» وهى ابنة إحدى ضحاياه السابقين، وذلك عندما تبدأ في ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.

وفي المركز الحادي عشر جاء فيلم "عادل مش عادل" محققا 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 812 ألف جنيه، وهو قصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، ودينا، ومحمد رضوان، وأوتاكا، وبدرية طلبة، وأحمد بجة.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

وفي الثاني عشر والأخير جاء فيلم "ليلة العيد" محققا ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوعين عرض 631 ألف جنيه، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته يسرا، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، وسميحة أيوب، وسيد رجب، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر، وهنادي مهني، ومحمد لطفى، وأحمد خالد صالخ، ونهى صالح، ومايان السيد، ومحمود حافظ.

فيلم ليلة العيد تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.