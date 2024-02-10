«المقاومة الإسلامية في العراق» تعلن استهداف هدف إسرائيلي بسواحل البحر الميت

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الجمعة، أنها "استهدفت هدفا لإسرائيل على سواحل البحر الميت".

جاء ذلك في منشور لها على منصة تليجرام، بعد اتهام واشنطن لها، مطلع فبراير الجاري، بتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية لها على الحدود السورية الأردنية، والذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين.

وقال البيان، إن عناصر المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا الجمعة، هدفاً حيويا لإسرائيل على سواحل البحر الميت، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن الاستهداف "نُصرةً" لغزة وردّاً على "المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، في إشارة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي بيان منفصل، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها ستواصل هجماتها ضد القوات الأمريكية في البلاد.

وقالت إن "فرصة الأيام الماضية، كشفت يقينا للشعب العراقي والأصدقاء والجهات المسئولة، أن (القوات الأمريكية) لا تفهم غير لغة السلاح.