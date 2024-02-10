زعيم المعارضة في إسرائيل ينتقد بشدة الحكومة عقب خفض موديز تصنيف البلاد

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، انتقادا شديدا للإدارة الحالية عقب قرار وكالة موديز للتصنيف الدولي بخفض تصنيف إسرائيل.

وكانت موديز قد أعلنت في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة أنها قررت خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من أيه 1 إلى أيه 2.

وأضافت أن نظرة مستقبلية سلبية للخفض في التصنيف قد تؤدي إلى خفض آخر في التصنيف إذا حدث مزيد من التدهور في وضع إسرائيل الأمني والجيوسياسي والاقتصادي بسبب الحرب في غزة نتيجة لفتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية للبلاد، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وقال لابيد "على مدى أكثر من عام، أظهرت هذه الإدارة عدم اكتراث بالنمو الاقتصادي، وقدمت ميزانية غير مسئولة، وفي وسط الحرب، لم يدافع أي وزير من الوزراء الـ38 عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف: "دولة إسرائيل في حاجة ماسة لحكومة كفؤ جديدة".

كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر قد صوت الشهر الماضي على ميزانية 2024، بزيادة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) كمبلغ إضافي للإنفاق على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس.

وبحسب وزارة المالية، ارتفع العجز المستهدف في موازنة 2024 إلى 6ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 25ر2 بالمئة.

وقالت إن الحرب سوف تخفض النمو الاقتصادي لعام 2024 بنسبة 1ر1 نقطة، مئوية ليبلغ نحو 6ر1 بالمئة.