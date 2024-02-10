جنوب أفريقيا والكونغو يبحثان عن إنجاز شرفي في كأس أمم أفريقيا

يبحث منتخبا جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية عن إنجاز شرفي من خلال المواجهة التي تجمع بينهما اليوم السبت بملعب فيليكس هوفويه بوانيه في أبيدجان لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.
وبعد مسيرة مذهلة في البطولة القارية خرج منتخب جنوب أفريقيا من المربع الذهبي بخسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام نيجيريا بنتيجة 2 /4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.
وخاض منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهة أكثر ضراوة في المربع الذهبي في مواجهة منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض، والذي تمكن من حسم الفوز في الوقت الأصلي من المباراة التي جرت على ملعب الحسن واتارا الأولمبي في إبيمبي بهدف سيباستيان هالير.
وخاض منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول مباراة له في المربع الذهبي القاري منذ عام 2015 كما ظهر منتخب جنوب أفريقيا (الأولاد) في الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2013.
وتأهل منتخب جنوب أفريقيا للمربع الذهبي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، جمعها من الخسارة أمام مالي صفر / 2 ثم الفوز على ناميبيا برباعية نظيفة قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل مع المنتخب التونسي سلبيا.
وفي دور الـ16 فجر المنتخب الجنوب أفريقي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء منتخب المغرب، رابع كأس العالم، وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بالفوز عليه بهدفين نظيفين، ثم تغلب على منتخب الرأس الأخضر في دور الثمانية بنتيجة 2 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ويعول منتخب جنوب أفريقيا على خبرته في البطولة أيضا خاصة وأنه توج باللقب في عام 1996 عندما استضاف البطولة وحل ثانيا في النسخة التالية في بوركينا فاسو 1998 بعد الخسارة أمام مصر في المباراة النهائية ثم فاز بالبرونزية في عام 2000.
ويرتكز البلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا على قوام أغلبه من فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الفائز مؤخرا بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي، بداية من حارس المرمى رونوين وليامز مرورا برباعي الدفاع كيكانا وخوليسو موداو وأوبري موديبا وموتوبي مفالا مع صخرة الوسط تيبوهو موكوينا والمحاور الهجومية ثيما زواني وثابيلو مورينا وثابيلو ماسيكو مع لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام الماضي 2023.
أما المنتخب الكونغولي الديمقراطي، المتوج باللقب مرتين في عامي 1968 و1974، فكان مشواره عصيبا في نسخة أبيدجان 2023، تحت قيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر ومثيرا أيضا حيث وصل للدور قبل النهائي بفوز واحد فقط بعد حلوله وصيفا بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات أمام زامبيا والمغرب وتنزانيا.
وفي الدور الثاني تجاوز منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ١/١، وكان الفوز الوحيد الذي حققه في الوقت الأصلي للكونغو الديمقراطية عندما فازت على غينيا بنتيجة 3 /1 في دور الثمانية.
والتقت جنوب أفريقيا مع الكونغو الديمقراطية خمس مرات من قبل حيث فازت ثلاث مرات مقابل هزيمة وتعادل.
وسجل منتخب (الاولاد) خلال تلك المسيرة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف للكونغو الديمقراطية.
وسبق لمنتخب جنوب أفريقيا الفوز بالمركز الثالث في نسخة 2000 وهو الإنجاز الذي حققه المنتخب الكونغولي الديمقراطي مرتين من قبل في عامي 1998 و2015.