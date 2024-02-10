انتشل فلسطينيون، السبت، عددًا من جثامين الشهداء الملقاة في الشوارع بعد ساعات من انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر محلية وشهود عيان، أنّ عددا من "جثث الشهداء، الذين قتلهم جيش الاحتلال، تم نقلها إلى مستشفى المعمداني في المدينة، خاصة من المناطق التي شهدت انسحابا جزئيا للجيش وهي الجامعات والكتيبة ومفترق الصناعة.

وجرى نقل بعض هذه الجثامين، بـ«الطرق البدائية على ظهر عربات تجرها الأحصنة».

وتم انتشار عدد من الشهداء من مراكز لإيواء النازحين تعرضت لاستهداف إسرائيلي مباشر.

يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان بأنّ عددا من الجرحى تواجدوا في منطقة الكتيبة، ناشدوا لإجلائهم لتقلي العلاج وسط تعذر انتقالهم بسبب أوضاعهم الصحية.

ولم يصدر على الفور إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية حول أعداد الشهداء التي تم العثور عليها بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وكشف هذا الانسحاب الجزئي أيضا عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وإحراق للمنازل التي لم يتم تسويتها بالأرض.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، بدأ جيش الاحتلال الانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير الماضي، انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.