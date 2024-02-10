مد أجل النطق بالحكم في طعنين مرتضى منصور على أحكام ضده لصالح الخطيب

قررت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في طعنين تقدم بهما المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكمين صادرين ضده بالغرامة في وقائع اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جلسة 24 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد قضت بتغريم المستشار مرتضى منصور 15 ألف جنيه في قضتيى سبّ وقذف أقامهما الكابتن محمود الخطيب، والتعويض المؤقت 10 آلاف جنيه عن كل قضية فضلًا عن دفع أتعاب المحاماة والمصاريف الجنائية.

وفي 22 يوليو 2023 قضا محكمة جنح النقض بعدم قبول 4 طعون مقدمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أحكام صادره ضده بالغرامة في قضايا سب وقذف، لتصبح نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وفي الطعنين رقمي 14373 و14369 لسنة 13 قضائية، المقدمين من مرتضى، على الحكمين الصادرين ضده بالغرامة لصالح المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، قضت المحكمة بعدم قبولهما ومصادرة مبلغ الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة.

كانت محكمة مستأنف العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور 55 ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مدني لصالح المستشار القانوني محمد عثمان.

وفي الطعن رقم 14372 المقدم من مرتضى منصور ضد ملكة ومايسة محمود حمدي "عضوتان بالنادي"، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف العجوزة بتغريم مرتضى 15 ألف جنيه وتعويض مدني 10 آلاف جنيه في القضية المقامة ضده من ملكة ومايسة محمود حمدي.

وفي الطعن رقم 14368 على الحكم الصادر لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قضت المحكمة بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.

وكانت محكمة مستأنف العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى مبلغ 40 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب.