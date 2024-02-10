يقدم المخرج السعيد منسي، مسرحية "النور" لفريق جامعة الدلتا، في الواحدة من ظهر الخميس المقبل، على مسرح الشباب والرياضة.



يأتي العرض ضمن منافسات الموسم الثاني عشر لمهرجان "إبداع"، في مجال العروض المسرحية، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.



"النور" عن رواية "نقطة النور" للكاتب بهاء طاهر، معالجة مسرحية شادي السعيد، وصمم الديكور أحمد الشربي، والملابس لدينا عمران، وموسيقى وألحان زياد هجرس، وإضاءة أبو بكر الشريف، واستعراضات إبراهيم كابو، ومكياج سارة طارق، ومدرب تمثيل كريم عبد العليم، والمخرجان المنفذان نور إسماعيل ومحمد خالد الشهير بـ"كاظم".



تدور أحداث مسرحية "النور" حول فكرة أن مهما اشتد الظلام ووقع الإنسان في بحر من الآثام والانحرف عن طريقه فدائما ابدا توجد نقطة نور بداخله تقوده إلى الطريق الصحيح، فيتمسك بهذا النور الذي سينزع عنه ثوب الخطيئة.