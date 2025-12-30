فينيسيوس: ما زلت أتعلم الكثير داخل ريال مدريد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني أنه مازال يتعلم الكثير داخل الميرنجي.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات لقناة ريال مدريد بمناسبة أعياد الميلاد: "ما زلت أتعلم الكثير في هذا النادي ومع هؤلاء الناس".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "نعلم أن العام الحالي لم يكن رائعًا بالنسبة لنا لأننا عادة ما نفوز بكل شيء تقريبًا، ولكن ليس لدينا شك في أننا سنعود ونفوز مجددا وسنبقى دائما في القمة".

وأتم فينيسيوس جونيور تصريحاته قائلًا: "هذا هو ريال مدريد، الفريق يتطلب دائما للأفضل ونعرف مكانتنا ونتمنى في العام الجديد الصحة والراحة والعديد من الألقاب لريال مدريد".