ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الروؤف على بعض الجوانب الفنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.