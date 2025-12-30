استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال قرب حي التفاح شرق مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل طفلة عمرها 11 عامًا، بإطلاقه النار تجاهها شرق مدينة غزة.

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، إلى استشهاد الطفلة دانا حسين مقاط (11 عامًا)، برصاص الاحتلال في منطقة الزرقا، قرب حي التفاح، شمال شرق مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، صباح اليوم، عمليات قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي السياق، نفذ جيش الاحتلال 7 عمليات نسف متزامنة لمباني في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكر أن آليات الاحتلال أطلقت نار مكثف شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع غارة جوية غربي المدينة.

وأوضح أن طائرات الاحتلال شنت غارة جوية شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأشار إلى إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق، أصيب طفل بقنبلة من مسيرة إسرائيلية «كواد كوبتر» في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب غزة.