أعلنت الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت.

وجاء قرارها بعد أكثر من أسبوع من الغضب الشعبي، بعد الكشف عن أنها أصدرت عفوا رئاسيا في أبريل 2023 لرجل أدين بارتكاب سلسلة من الاعتداءات الجنسية على الأطفال، في دار للأطفال تديرها الدولة.

وقال نوفاك، في كلمتها المسجلة اليوم السبت: «لقد أصدرت عفواً تسبب بالحيرة والاضطراب لدى الكثير من الناس، لقد ارتكبت خطأ».

وتجمع أكثر من ألف شخص في العاصمة المجرية بودابست، أمس الجمعة، للمطالبة باستقالة نوفاك، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان.

وأصدرت «نوفاك» عفوًا عن نحو عشرين شخصًا قبل زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى المجر في أبريل 2023، لكن أخيرًا، تم الكشف عن أن أحد الأشخاص الذين استفادوا من قرار العفو كان نائب مدير دار للأطفال، ومدان بالتستر على معتدٍ جنسي.

وحسب النسخة الأوروبية من «بوليتيكو»، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي المرتبط بالقضية، قدّم حزب «فيدس» الذي يتزعمه أوربان، أول أمس الخميس، تعديلًا دستوريًا لمنع عمليات العفو المستقبلية بأي شكل من الأشكال من الاستفادة من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الأطفال.

وكانت «نوفاك» في قطر لحضور مباراة المجر وكازاخستان في بطولة العالم لكرة الماء، وكان من المقرر أن تبقى خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المجرية ذكرت، اليوم السبت، أن طائرتها أقلعت قبل الموعد المحدد.