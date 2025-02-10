وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يترأس لجنة اختيار سفراء ضد الفساد

ترأس اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اختبارات المقابلات الشخصية لاختيار 30 سفيراً من الطلائع والنشء لتمثيل شباب ورياضة الغربية في مبادرة "سفراء ضد الفساد".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

أكد وكيل الوزارة علي أهمية هذه الاختبارات في تأهيل النشء والطلائع لبناء جيل واع قادر على مواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في المجتمع، مشيراً إلى أن من سيتم اختيارهم سيحملون مسؤولية توعية أقرانهم ونشر المبادئ الأخلاقية.

تناولت الاختبارات عدة معايير منها معايير عامة مثل السن ومكان الإقامة ومنها معايير خاصة مثل تنمية المهارات الشخصية والقيادية والمعرفية ،بالإضافة إلى تصوراتهم حول دورهم في نشر الوعي المجتمعي من خلال المبادرة.

وتمت الاختبارات من قبل اللجنة المتخصصة حيث قامت بتقييم المشاركين وفقاً لمعايير محددة تشمل القدرة على التواصل الفعّال، التفكير النقدي والعمل الجماعي، وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر التي يمكنها تمثيل المحافظة بجدارة.

وقال وكيل الوزارة ان هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتمكين النشء والشباب، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على نشر الوعي بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته لتحقيق مستقبل أفضل.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتور محمد منصور مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومحمد ابوشعيشع منسق المشروع، والمدرب عماد صلاح.