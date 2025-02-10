محافظ أسيوط: ضبط 4 طن ألبان غير صالح للاستهلاك داخل مركز بدون ترخيص

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 4 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مركز تجميع ألبان بدون ترخيص، فضلا عن 244 كجم لحوم ومشتقاتها غير صالحة، خلال حملة تموينية مكبرة بمركز ديروط.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية شنت حملة تموينية مكبرة مشتركة بين إدارة تموين ديروط برئاسة كامل عبدالباسط ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي ومديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور صلاح علي قطب في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة ومطاعم المأكولات، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والحد من المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط مركز تجميع ألبان بدون ترخيص بمركز ديروط. وخلال التفتيش، تم العثور على 4 أطنان لبن داخل تنكات وبراميل، وكانت الكمية غير صالحة للاستهلاك بسبب وجود شوائب كما تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط كميات من المواد الخطرة المستخدمة في الغذاء، والتي تشمل شيكارة زنة 50 كجم صودا كاوية وشيكارة زنة 60 كجم هيدروجين بيروكسيد وموتور يستخدم في العمليات غير المشروعة.

وفيما يخص اللحوم، تم ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك، وتتضمن 48 كجم لحوم جاموسي هندي مجمد و22 كجم لحوم بقرية أمريكية مجمدة و19 كجم لحوم متنوعة مجمدة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الكبدة واللحوم المفرومة والعجائن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي أيضًا، ومن بينها 18 كجم كبدة جاموسي هندي و14 كجم كبدة بقرية أمريكية و48 كجم كبدة قطع و24 كجم لحمة مفرومة و23 كجم عجينة حواوشي و7 كجم كفتة محمدة و8 كجم كبدة وقوانص و9 كجم فراخ و4 كجم دهون حيوانية.

كما تم ضبط 9 كجم سمك ماكريلا و7 كجم سمك بلطي و13 كجم سمك مكرونة مجمدة مجهولة المصدر، كلها غير صالحة للاستهلاك وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأعلن محافظ أسيوط في وقت سابق تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".