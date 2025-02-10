اتحاد المنستيري: الجفالي تمسك بالانتقال للزمالك رغم رفضنا لرحيله

كشف علي البحوري، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد المنستيري، عن تمسك أحمد الجفالي، لاعب الفريق المنتقل حديثا لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، بشدة بالرحيل والانتقال للقلعة البيضاء، رغم رغبة النادي ببقاءه، مشيرا إلى إمتلاكه لسرعات كبيرة ومتعدد المهام إلى جانب صغر سنه.

تحدث علي البحوري في مداخلة لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" عن عرض الزمالك لضم أحمد الجفالي، قائلًا:" على الجانب الشخصي عرض ممتاز، والنادي لا يقف أمام لاعبيه بالانتقال لأندية كبيرة مثل الزمالك".

أضاف:" الجفالي لم يكن موجودا على قائمة المغادرين للنادي، العرض جاء في آخر أسبوع، عرض على الجانب الشخصي مهم للاعب، والجفالي أصر على المغادرة رغم تمسكنا بتواجده، جمهور الاتحاد المنستيري غاضب، لكن إن شاء الله يمكننا تعويضه ونتمنى له التوفيق".

أوضح:" المفاوضات استغرقت 48 ساعة لحسم الصفقة، وأقنع مسؤول التعاقدات في نادي الزمالك أحمد حسام ميدو اللاعب بمشروع الفريق".

أكد:" الزمالك يملك لاعبين كبار، واللاعب يمتلك سرعات كبيرة، ومتعدد المهام داخل الملعب كجناح ورأس حربة".

أتم:" أحمد الجفالي قادم من فريق كبير في تونس هو الاتحاد المنستيري، لاعب ممتاز منضبط وأخلاقه عالية، وصغير في السن، ونتمنى له الانسجام مع الزمالك وينتقل بعدها للدوريات الأوروبية".