وزير إسرائيلي: لم ننه مهمتنا في قطاع غزة ولم نحقق أهدافنا بعد

قال وزير الشتات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، اليوم الإثنين، إن مهمتهم في قطاع غزة لم تنتهز

وأوضح شيكلي: "لم ننه مهمتنا في قطاع غزة ولم نحقق أهدافنا بعد وعلينا العودة إلى الحرب"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أنه "سيعارض المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس"، واصفا المرحلة الثانية من اتفاق غزة بـ"الخطيرة وغير واقعية" ولا تخدم مصالح إسرائيل الأمنية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا تعقيدات هذه المرحلة وما يمكن أن تترتب عليه من نتائج غير مرغوب فيها.

ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف إطلاق للنار في مرحلته الاولى.

وصباح اليوم الاثنين، أطلقت الأليات الإسرائيلية جنوب مواصي مدينة رفح النار بشكل مكثف تجاه المنطقة دون إصابات.

وانسحب جيش الاحتلال من شارع صلاح الدين الذي يصل مدينة غزة بوسط القطاع. كما شهد الطريق تنقل واسع للمواطنين بالاتجاهين فيما تمكن السكان من عبور مفرق الشهداء " نتساريم " بسهولة وتفقد الدمار هناك.