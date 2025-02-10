الأقصر تتحضر لاحتفاليةكبرى بعد فوزها بجائزة عاصمة الثقافة والتراث والتاريخ

قال مصدر بديوان عام محافظة الأقصر، الاثنين، إن المحافظة ستنظم احتفالية كبرى بجائزة عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم في شهر إبريل القادم.

واليوم، أعلن الاتحاد الإفريقي الأسيوي afasu، رسميا عن فوز مدينة الأقصر بجائزة عاصمة الثقافة والتاريخ و التراث الأولى في العالم، بعد التصفية النهائية، وبإجماع اللجنة الدولية العليا لجوائز أفاسو الذهبية ممثلة في المؤسسات والهيئات الدولية والعالمية.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق" أن الجائزة هي إحدى الجوائز الرائدة التي يقدمها الاتحاد الإفريقي الأسيوي afasu لتكريم المدن التي لديها إرث تاريخي وثقافي استثنائي يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية.

وذكر أن حد معايير هذه الجائزة أن تكون المدينة الفائزة تبذل جهود في الحفاظ على التراث وتطور الثقافة وتعزز من جهودها في السياحة المستدامة.

وأوضح أن الجائزة تعد منصة دولية لتسليط الضوء على هذه المدن وإبرازها كوجهات سياحية ثقافية تاريخية، وسيتم من خلال لقاء المحافظ اليوم بحث تحديد موعد للاحتفال بها في شهر أبريل القادم قبل شهر من افتتاح المتحف المصري الكبير.