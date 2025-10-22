 سلوفاكيا توقف عرقلة فرض عقوبات إضافية على روسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 4:29 م القاهرة
سلوفاكيا توقف عرقلة فرض عقوبات إضافية على روسيا

براتيسلافا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:09 م

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستدعم حزمة العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد حصولها على الصياغة التي طلبتها في المسودة النهائية من الإعلان.

وأوضح فيكو، القومي اليساري الذي كان ينظر إليه باعتباره حجر عثرة في طريق الموافقة على العقوبات، للبرلمان السلوفاكي، أن عرقلة تمرير العقوبات لم يكن في نيته إطلاقا.

وأشار إلى أن هدفه يتمثل في اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراء أشد صرامة في مواجهة أسعار الطاقة المتزايدة بدلا من التركيز على المساعدة العسكرية لأوكرانيا فحسب.

وأضاف أنه لن يقبل "بأن يكون الموضوع الرئيسي دائما لكل قمة للاتحاد الأوروبي أوكرانيا ثم أوكرانيا ثم أوكرانيا مجددا"، بينما يتم تجاهل المشكلات الجوهرية للاقتصاد الأوروبي والسكان.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الخطة أثناء قمة الاتحاد الأوروبي غدا الخميس.


