مناورة إسرائيلية على سيناريوهات هجومية قرب حدود سوريا ولبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن تنفيذه مناورة على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان تحاكي سيناريوهات دفاعية وهجومية.

وقال في بيان: "تم هذا الأسبوع تنفيذ مناورة للفرقة 91، لغرض التدرب على الجاهزية والكفاءة، وتدريب قوات على سيناريوهات مختلفة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنها "أول مناورة كاملة على مستوى الفرقة بعد عامين من القتال".

ولمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، ولاحقا شنت حربين على لبنان وإيران، فيما تنفذ غارات متكررة على سوريا واليمن.

وأضاف الجيش أن رئيس أركانه إيال زامير أجرى، الثلاثاء، زيارة تفقدية للمناورة.

وتابع: "يتم تنفيذ المناورة التي بدأت (الاثنين وتختتم غدا الخميس) هذا الأسبوع لمواصلة تحسين جاهزية الجيش للحرب في الجبهات كافة".

و"تم التدريب في المناورة على سيناريوهات مختلفة منها دفاعية ومنها هجومية، كما اختُبرت جاهزية الفرقة وكفاءتها"، بحسب الجيش.

وبوتيرة يومية، تخرق إسرائيل اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، بدأ في نوفمبر الماضي، بعد حرب شنتها على لبنان.

أما في غزة، فبدأ في 10 أكتوبر الجاري سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوقف الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية، بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلّفت 68 ألفا و234 شهيدا، و170 ألفا و373 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967