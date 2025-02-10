أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، بأدائه في مناظرة تلفزيونية أمام منافسه المحافظ فريدريش ميرتس، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات العامة.

وقال شولتس: "أعتزم الفوز في الانتخابات.. وأعتقد أن الأمس أظهر أنني قادر على ذلك".

ووجد استطلاع سريع، أن المشاهدين اعتبروا شولتس الفائز في المناظرة بنسبة 37% مقابل 34% لميرتس.

وقال شولتس: "إذا كان بالإمكان تصديق هذا الاستطلاع - والذي بالمناسبة يتوافق أيضا مع شعوري - فإن الفرص أفضل بكثير مما صوره باحثو ومراكز استطلاع الرأي قبل أسابيع".

ومع ذلك، قال ما يقرب من ثلث الذين شملهم الاستطلاع، إنه لا يوجد فرق بين المرشحين، ما يشير إلى أن المناظرة كانت فرصة ضائعة لشولتس.

ويتخلف حزب المستشار الحالي الاشتراكي الديمقراطي، عن تحالف ميرتس المسيحي في استطلاعات الرأي بفارق كبير.

وذكر شولتس أنه - على عكس بعض المعلقين - لم يشعر "بالدفاع عن النفس على الإطلاق" خلال المناظرة، بل "تم أخيرا التحدث عن الحقيقة حول كيفية سير الأمور"، على حد تعبيره.

وأشار شولتس، إلى القضايا الضريبية التي يختلف فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع التحالف المسيحي.

وفيما يتعلق بخطط التحالف المسيحي لخفض الضرائب على نطاق واسع وإلغاء ضريبة التضامن بشكل كامل، والتي تم إلغاؤها بالفعل إلى حد كبير؛ ليشمل الإلغاء الكامل أصحاب الدخول المرتفعة، قال شولتس: "أعتقد أن هذا أقنع العديد من الناس بأن الأمور لا يمكن أن تسير هكذا.. وبالمناسبة، من غير الوطني بعض الشيء أن نضطر إلى إنفاق المزيد من الأموال على الأمن ثم يتم بعد ذلك تخفيف الأعباء عن الأشخاص الذين لديهم أكبر قدر من الدخل".

ودارت المناظرة التي بثتها محطتي "إيه آر دي" و"زد دي إف" التلفزيونيتين، مساء أمس الأحد، حول قضايا مثل كيفية التعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وسياسة الهجرة والسياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهيمن التعارض بين شولتس وميرتس في هذه القضايا.

ومن المقرر أن يواجه شولتس منافسه المحافظ، مرة أخرى يوم الأحد المقبل، في مناظرة رباعية مع أليس فايدل مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا ونائب المستشار روبرت هابيك مرشح حزب الخضر.