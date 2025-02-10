 كولر يجهز علي معلول لمباراة القمة أمام الزمالك - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2025 1:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

كولر يجهز علي معلول لمباراة القمة أمام الزمالك

الشروق
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 12:25 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تجهيز النادي الأهلي للاعبه علي معلول من أجل الدفع به في قائمة الفريق واحدة تلو الأخرى من أجل تجهيزه لمباراة الزمالك في الدوري.

قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" هناك اتجاه لتواجد علي معلول بقائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة، حتى لو لم يستخدمه مارسيل كولر".

أضاف:" كولر ينسق في الوقت الحالي لعودة علي معلول رويدا رويدا، حتى يظهر في قائمة مباراة الزمالك في الدوري".

أتم:" الأهلي لم يقيد علي معلول في قائمته الأفريقية، وتقرر تأجيل قيده إلى قرابة نهاية القيد الأفريقي ليحصل النادي على فرصة التروي والتأني في اتخاذ القرار".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك