محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة وتجديد الكابلات بنطاق الأحياء

وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها على مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد، قام حى وسط بالاستجابة الفورية للشكوي الواردة من مستشفى أيادي المستقبل برفع كفاءة الإضاءة العامة أمام المستشفى بشارع إكاسيا، حيث تم إنارة 25 كشافا وتركيب 10 مجموعة صوديوم وصيانة الكابلات الأرضية، وشملت أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة صيانة الكشافات بشوارع الشاطبي، كورنيش سبورتنج، الحضرة القبلية، وصيانة 27 كشافا بحديقة الشلالات.

ونفذ حي المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت تركيب 6 كشافات ليد، وشبكة هوائية بامتداد 20 مترا، وصيانة 30 عامود ليد بشارع الإخلاص منطقة أبو قير، فضلا عن صيانة 2 بورن وكذا صيانة 10 كشافات ليد، بالإضافة إلى صيانة 15 كشاف صوديوم بعزبة نشأت.

وكثف حي غرب من أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة 35 كشافا بشوارع ابن ظريف، الاشوان، الشبكشي بكوم الشقافة، مساكن جنوب المتراس، أحمد ابن راشد، مساكن فرافر القطن، شارع 218 بنجع العرب، بالإضافة إلى صيانة 10 أعمدة إنارة بشارع 218 اتجاه القباري.

وواصل حي المنتزة أول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة بورن، و13 كشافا بعزبة التوفيقية حتى عزبة الصعايدة، فضلا عن صيانة 7 كشافات بالطريق من عزبة الصعايدة حتى الطريق الدولي، بالإضافة إلى إنارة 14 كشاف صوديوم بشارع الحاج عبدالحليم منطقة دربالة، شارع 62 سيدي بشر قبلي، شارع 63 ملك حفني قبلي.

وشهد حي الجمرك أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة 6 كشافات بشارع مسجد سيدي خضر، شارع عمرو بن العاص، سليم البشري، المغاربة، فضلا عن تركيب 5 كشافات ليد بشارع الزهري، ابن عطا الله، مسجد نظير، أمام مسجد الطلمبة، شارع قصر رأس التين أمام مركز شباب الأنفوشي.

وواصل حي شرق أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة 10 كشافات بالجزيرة الوسطى من كوبري ستانلي حتى الريشه والكتاب وإنارة 4 كشافات بمنطقة سبورتنج، وإنارة كشاف شارع الطيار أبو السعود، فضلا عن إنارة 15 كشافا أمام السكة الحديد والمتفرعات بعزبة الموظفين، وكذا تركيب 2 كشاف ليد شارع 4 سكينة القديمة، وصيانة 9 كشافات بمتفرعات شارع أبو الهول وصيانة 18 كشاف ستار بورت، بالإضافة إلى تركيب كشاف بشارع السوق باكوس، وكذا إنارة 18 كشافا بالجزيرة الوسطى طريق الكورنيش من الدلتا حتى كوبري سيدي جابر وإنارة 2 كشاف شارع جميلة بو حريد، وكذا إنارة 4 كشافات بشارع إبراهيم العطار وصيانة 4 كشافات بشارع عدي ابن زيد.

ونفذ حي العجمي أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة لوحة التحكم المغذية لأعمدة الإنارة العامة بشارع القاعدة بالبيطاش وتركيب كشافات ليد بشارع الهانوفيل، فضلا عن صيانة كشافات بمنطقة طلمبات المكس بجوار الساحة الرياضية، شارع عطا الله العوامي بالدرايسة بحري، شارع الصحافة، شارع مستودع الأنابيب.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب بأعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المركز شملت صيانة 7 كشافات وتركيب 5 كشافات وصيانة برن بقرية بهيج، فضلا عن صيانة 5 كشافات بشارع المدارس، بالإضافة إلى صيانة عدد من الكشافات بشارع مسجد عون، خلف مركز الشباب، شارع عشرين بقرية بهيج.