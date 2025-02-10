وافد الزمالك الجديد يقترب من الظهور الأول مع الفريق

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يستعد المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك الجديد للانضمام إلى قائمة الفريق التي يستعد من خلالها لمواجهة فاركو في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع فاركو مساء الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـثالث عشر من الدوري المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك في ضم صلاح الدين إلى قائمة الفريق للمباراة المقبلة خاصة في ظل نقص الخيارات الدفاعية لديه، وعدم وجود بدائل كثيرة.

واضطر جروس للاعتماد على الثنائي الجديد أحمد حسام، المدافع القادم من الجونة، ومحمود جهاد لاعب خط وسط فاركو السابق من أجل تدعيم صفوف الفريق في قائمة المباراة الماضية ضد الإسماعيلي والتي فاز فيها الزمالك بهدفين دون رد، حيث شارك الثنائي بشكل أساسي.

وانضم مصدق إلى صفوف الزمالك قادما من نهضة الزمامرة المغربي، بعقد لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.