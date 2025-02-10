تقرير: قوات الاحتلال اعتقلت 580 فلسطينيا في يناير الماضي معظمهم من جنين

أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 580 شخصا في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر يناير الماضي أغلبهم بمدينة جنين ومخيمها التي تشهد عدوانا مستمرا منذ 21 يوما، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأشار تقرير مشترك صادر اليوم الإثنين، عن مؤسسات الأسرى إلى أن من بين المعتقلين 17 امرأة و60 طفلا، وأن عمليات التحقيق الميداني طالت مئات الأشخاص، لافتا إلى استشهاد 4 معتقلين خلال شهر يناير الماضي.

وذكر التقرير أنه حتى 19 يناير الماضي، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية 14500 حالة، شملت 455 سيدة و1115 طفلا.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال منهجية بحق الفلسطينيين، تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء من حيث أعداد المعتقلين أو مستوى الجرائم المرتكبة.