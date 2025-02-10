وافقت لجنة شئون الأحزاب رسميا عصر اليوم على تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وقال الدكتور عبدالله المغازي، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، وعضو اللجنة القانونية للحزب، إن اللجنة القانونية للحزب تقدمت بأوراق تأسيسه خلال الأسبوع الماضي، للجنة شئون الأحزاب، مضيفا أنه صدر اليوم الاثنين قرارا من لجنة شئون الأحزاب بإعلان حزب الجبهة الوطنية رسميا.

وأضاف المغازي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "إننا تقدمنا للجنة شئون الأحزاب بعدد عشرات الآلاف من التوكيلات الرسمية من 27 محافظة على مستوى الجمهورية وليست 10 محافظات كما ينص قانون الأحزاب".

وأوضح عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، أنه خلال الأيام المقبلة سيقام حفل كبير بمناسبة تدشين الحزب رسميا وسيصدر بيان رسمي بكل التفاصيل اللاحقة من قبل الدكتور عاصم الجزار وكيل مؤسسي الحزب.