مياه الغربية تناقش الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

ناقش اللواء محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في اجتماع موسع مع المختصين الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، إلى جانب خطة احتياجات العام المالي القادم.

في مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الشركة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان تقديم أفضل الخدمات خلال الشهر الكريم، حيث وجّه بسرعة إعداد وتنفيذ خطة شاملة لتطهير المحطات قبل حلول رمضان، مع متابعة دورية لضغوط المياه بالمحطات لضمان انتظام الخدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع خطة العام المالي الجديد، والتي تتضمن أعمال إعادة تأهيل وإحلال وتجديد للمحطات والشبكات، مع الالتزام بتطبيق رؤية الدولة في الاعتماد على المنتج المحلي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق الاستدامة.

واختتم رئيس الشركة الاجتماع بالتأكيد على استمرار المبادرة الخاصة بتنفيذ الأعمال ذاتيًا بأيدي العاملين في أفرع الشركة، بما يعكس روح الانتماء ويعزز من قدرات الكوادر الفنية والإدارية داخل المؤسسة.