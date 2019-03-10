أردوغان: منظومة «إس-400» لا علاقة لها بأمن واشنطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، إن شراء بلاده منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا "لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمن الولايات المتحدة، أو حلف الناتو أو صفقة مقاتلات إف-35".

جاء ذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وشدد أردوغان على أن "سبب شراء منظومة إس-400 واضح تماما، وكذلك الطريقة التي سنستخدمها بها".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بشرائنا المنظومة، بل بحرية تحركات تركيا في المنطقة، وعلى رأسها سورية".

وأكد أردوغان أنّ بلاده ستستكمل الصفقة مع موسكو "باتباع سبيل المنطق والمصالح المشتركة".

يشار أن وزارة الدفاع الأمريكية قالت أمس الجمعة، إنه في حال اشترت أنقرة منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت" الأمريكيتين.