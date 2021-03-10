 السفير الإثيوبي في الخرطوم: قتلنا وأسرنا معظم قادة جبهة تيجراي ونتعقب البقية - بوابة الشروق
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السفير الإثيوبي في الخرطوم: قتلنا وأسرنا معظم قادة جبهة تيجراي ونتعقب البقية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:37 ص

اتهم السفير الإثيوبي في الخرطوم، جبهة تيجراي بارتكاب مذابح بحق عناصر الجيش، مشيرًا إلى أن الإقليم أصبح تحت السيطرة، فضلًا عن أن بلاده تسعى لإعادة بنائه.

وقال إنه تم قتل وأسر معظم قادة جبهة تيجراي والبقية يتم تعقبهم، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأربعاء.

وأشار إلى تلقي 4 ملايين نسمة بإقليم تيجراي مساعدات إنسانية، لافتًا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم ارتكبت بحق سكان الإقليم.

واندلع الصراع في تيجراي في أوائل نوفمبر 2020 عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، هجوما للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة بعد أن استولى مقاتلوه على قواعد عسكرية فيدرالية.


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