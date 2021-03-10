كيف يُسلم المواطنون سياراتهم لـ«التخريد» ضمن مبادرة إحلال السيارات؟

شهد اليوم، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تمهيدا لانطلاقها الشهر الحالي. وجاء توقيع البروتوكول بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و٣١ بنكًا، وشركتي تأمين، و٩ شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.

ومع اقتراب تنفيذها قبل نهاية الشهر الحالى، تنشر«الشروق»، كيفية قيام المواطنون بتسليم سياراتهم لـ«التخريد» ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين، كالتالي:

سيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر.

في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.

أما في حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته ٥ أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر.

كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة ٦ أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.

وتشمل شروط تمويل السيارات الملاكي ضمن المبادرة:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة من 55 سنة سابقًا، كما يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري أو سندات ملكية أو وديعة)، وأن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

2- مبادرة الإحلال لا تقتصر على فئة وظيفية معينة، فأي مواطن مستوفي الشروط يتقدم للمبادرة سيحصل على سيارة جديدة، لكن يجب أن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم طلب الإحلال، ولا يتم التقديم بعقود مسجلة أو توكيلات.

3- لا يمكن الاستفادة من المبادرة، إلا إذا كنت مالك السيارة قبل موعد إطلاق مبادرة الإحلال، أي أن كل السيارات التي تم شراؤها حتى 3 يناير الماضي تستفيد من المبادرة أما السيارات التي تم شراؤها بعد إطلاق المبادرة في 4 يناير لا تستفيد من المبادرة.