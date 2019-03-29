إجراء جراحة لتشوه نادر في مثانة طفل بمستشفى أسوان الجامعي

أجرى الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، عملية جراحية داخل المستشفى الجامعي لحالة انقلاب مثانة لطفل يبلغ من العمر 10 أيام فقط، استمرت 8 ساعات، ويعاني من تشوه بالمثانة والأعضاء التناسلية، وذلك التشوه ما يسمى بـ"انقلاب المثانة"، وتعتبر نسبة حدوث هذا التشوه حالة لكل نصف مليون، وهو من التشوهات نادرة الحدوث.



قال الدكتور الدهشوري إنه شارك في الجراحة الدكتور عبيد ياسن أستاذ جراحة العظام، والفريق المعاون بقسم العظام، والدكتور طارق حميدة أستاذ ورئيس قسم التخدير، والفريق المعاون له، والدكتور حسان علي حسن مدرس المسالك، وفريق من التمريض، موضحا أن هذه الجراحة تعد من الجراحات الدقيقة التي تستلزم خبرة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تتم في هذه الجراحة، إصلاح لتشوه العظام، وإصلاح للمثانة والأعضاء التناسلية، وإعادة بناء لمجرى البول وجدار البطن الأمامي.



وأشار إلى أن هذا التخصص الدقيق بقسم جراحة المسالك في أسوان، من المراكز المتخصصة في هذه الجراحات على مستوى مصر، بالإضافة إلى إجراء مثل هذه الجراحة لعدد من الحالات من السودان الشقيق ودولة اليمن، لافتا إلى أن الطفل بصحة جيدة.