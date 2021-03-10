القبض على شرطي بريطاني على خلفية اختفاء امرأة في لندن

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شرطي على خلفية اختفاء امرأة في لندن.

وتم القبض على الرجل في كنت، واحتجز في مركز شرطة لندن إلى جانب امرأة تم القبض عليها أيضًا في نفس المكان للاشتباه في مساعدتها الجاني.

وفُقدت امرأة تدعى سارة إيفرارد / 33 عاما / منذ 3 آذار/مارس.

وكانت في منزل أحد أصدقائها في كلافام بجنوب لندن في المساء، وغادرت منزل أحد الأصدقاء للذهاب إلى منزلها في بريكستون، وهو حي يقع على بعد نحو أربعة كيلومترات.

وسارت في كلافام كومون ، وهي حديقة حضرية كبيرة ، وكان من المتوقع أن تصل إلى المنزل بعد حوالي 50 دقيقة ، لكن لم تُر منذ ذلك الحين ولم يُسمع عنها شيء.

وعلمت أسرتها بما وصفته الشرطة بأنه "تطور مهم" في التحقيق.

وقالت كبيرة المفتشين كاثرين جودوين :"هذا تحقيق سريع ونبذل قصارى جهدنا للعثور على سارة".

وقال نيك إفجريف، مساعد مفوض الشرطة، إن حقيقة كون المشتبه به أحد عناصر شرطة العاصمة هو أمر "صادم ومقلق للغاية".