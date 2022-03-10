تويتر يُطلق نسخة جديدة لتخطي القيود الروسية

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصدارًا من موقعه من شأنه أن يسمح للروس بتخطي الحظر الذي تفرضه الدولة على موقعها.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الروس سيكونون قادرين على الوصول إلى تويتر إذا قاموا بتنزيل متصفح "تور" Tor واستخدام لاحقة .onion في نهاية الموقع بدلا من .com.



وتسمح .onion على متصفح "نور" بتشغيل مواقع الويب دون تدخل من الآخرين، بما في ذلك الحكومات.



وتم حظر تويتر، من قبل روسيا لحظره حسابات وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في البلاد من على المنصة على خلقية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.