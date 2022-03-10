قالت الفنانة رجاء حسين، إن تكريمها من السيدة الأولى انتصار السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية مختلف تمامًا بالنسبة إليها، معقبة: «كل التكريمات عندي كوم وده كوم».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن السيدة انتصار السيسي «ست محترمة ومثقفة وبسيطة مع الصغير زي الكبير وصادقة ولديها ابتسامة تدخل القلب بشكل غير طبيعي».

وأكدت أن السيدة انتصار السيسي تقف بجانب المرأة لكن لا تعلن عن نفسها، فهي تناصر المرأة في كل مكان بشكل غير طبيعي دون الإفصاح عن ذلك، مضيفة: «مكنتش مصدقة نفسي.. ومكنتش متوقعة في سني ده تكرمني حرم رئيس الجمهورية.. أنا منمتش من امبارح من الفرح».

وكرمت السيدة انتصار السيسي، الثلاثاء، عددًا من السيدات والنماذج المصرية الملهمة خلال فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية أيقونة النجاح.

وشمل التكريم الدكتورة عبلة الكحلاوي وتسلمت عنها الجائزة ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني، وأنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى علاج الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، وليلي هاني سالم، والراحلة علا لطفي غبور، والفنانة رجاء حسين، والكاتبة فاطمة سيد أحمد، وديانا سعد جرجس، والمخرجة أنعام محمد علي، وأمل الزناتي أحمد، والإعلامية سهير شلبي، وتهاني عزت عطية، وفاتن صلاح الدين حسن، والفنانة فردوس عبدالحميد، وعزة محمد سمير، وهنا أيمن جودة، وسهير عبدالقادر مصطفي، والدكتورة زينب سامي علي، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة سكينة جمال فؤاد، وهبة مرسي أحمد، والفنانة نيللي.