كييف تخطط لإجلاء المزيد من المدنيين من المدن المحاصرة

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تخطط أوكرانيا للسماح بمزيد من عمليات إجلاء المدنيين من المدن المحاصرة في شمال وشرق البلاد، وكذلك في العاصمة كييف.

وقال نائب رئيس المكتب الرئاسي كايريلو تيموشينكو، اليوم الخميس، في قناة إخبارية عبر تطبيق تليجرام، إن عمليات الإجلاء سوف تجرى في الأساس في منطقة سومي بالقرب من الحدود الروسية شمال أوكرانيا.

كما أن هناك محاولات لإجلاء المدنيين من بلدة إزيوم في منطقة خاركيف ومن المدينتين المحاصرتين ماريوبول وفولنوفاخا في منطقة دونيتسك.

ومن المقرر أيضا تنفيذ عمليات إجلاء من الضواحي الواقعة شمال غرب كييف إلى وسط المدينة، وتم إبلاغ السكان بإمكانية ترك منطقة القتال في سياراتهم الخاصة أو استقلال الحافلات المتوفرة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المقترح الروسي بفتح ممرات هروب يومية مازال قائما اليوم الخميس، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين على الأرض سوف يحددون التوقيت والممرات المحددة.