روسيا: تدمير أكثر من 2900 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا بعد وصوله إلى تركيا، وذلك تمهيدا للقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا.

وغرد وزير الخارجية التركي على صفحته الشخصية على منصة «تويتر»، كاتبا: «قبل الاجتماع الثلاثي عقدنا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا».

ويلتقي أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قبل ساعات من المفاوضات المعلنة بين الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأوكرانيا.