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المملكة المتحدة تعلن تغيير نظام التأشيرات للأوكرانيين

علم بريطانيا
علم بريطانيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 5:13 م | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 5:13 م

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الخميس، عن تبسيط إجراءات طلب التأشيرة عبر الإنترنت للأوكرانيين بعد الانتقادات الشديدة لاستجابة حكومة المملكة تجاه الأزمة.

وقالت باتيل في تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية: "اعتبارًا من يوم الثلاثاء، يمكنني أن أعلن أن الأوكرانيين الذين يحملون جوازات سفر لن يحتاجوا بعد الآن إلى الذهاب إلى مركز طلبات التأشيرة لتقديم طلباتهم قبل قدومهم إلى المملكة المتحدة، بدلاً من ذلك، بمجرد النظر في طلباتهم واستكمال عمليات التحقق المناسبة، سيتلقون إشعارًا مباشرًا بأنهم مؤهلون للبرنامج ويمكنهم القدوم إلى المملكة المتحدة".

وأضافت: "باختصار، سيتمكن الأوكرانيون الذين يحملون جوازات سفر من الحصول على إذن للمجيء إلى هنا عبر الإنترنت بالكامل من أي مكان، وسيكونون قادرين على تقديم قياساتهم الحيوية بمجرد وصولهم إلى بريطانيا".

ويعني ذلك أنه سيتم تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل بعد ضغوط من نواب المعارضة والمحافظين والحكومة الأوكرانية.

ولن يضطر اللاجئون الأوكرانيون بعد الآن إلى الذهاب إلى مركز طلبات التأشيرة لتقديم طلبهم قبل القدوم إلى المملكة المتحدة.

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