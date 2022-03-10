قالت الكاتبة والباحثة السياسية أنيسة حسونة، إن السيدة الأولى انتصار السيسي تمثل المرأة في عموم مصر، ذاكرة أن «السيسي» كانت تتحدث مع النساء في احتفالية المرأة أمس ببساطة باعتبارهن جزء من المجتمع.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن تكريم السيدة انتصار لها في احتفالية المرأة لحظة لا تنسى بالنسبة إليها، خصوصًا أنها فوجئت بهذا التكريم في عشية يوم الحفل، متابعة: «كان ذلك بمثابة طبطبة من البلد تقديرا لمجهودي».

وأكدت أن المرأة تبدع وتنجز وتكون على قدر المسؤولية عندما تتاح لها الفرصة، مضيفة أن دور المرأة لا يتوقف عند العمل في وظيفة ما، وإنما داخل المنزل في أدوار مختلفة كالأم والجدة والشقيقة، بما يفيد الأسرة والمجتمع.

ونصحت الفتيات، قائلة: «انتهزي الفرصة وافعلي ما تريدين طالما لا تضري أحدا وتحققي ذلك، وهذا لا يعني إني بتخانق ولكن بشرح أنا نفسي أعمل إيه، وأي عيلة في أي قرية بمصر هتبقى فخورة ببنتها».

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشاركت السيدة انتصار السيسي في صورة تذكارية بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

وجاءت الاحتفالية التى أقيمت، الثلاثاء، بدار القوات الجوية، تحية وتقديرا لكل امرأة مصرية كونها صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان هذا الوطن.