الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 2900 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن "الأهداف المدمرة تضمنت 97 طائرة و107 مسيرات و141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون، و749 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأضاف كوناشينكوف، أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن قوات دونيتسك سيطرت على عدة أحياء في شرق المدينة ووصلت إلى محيط مصنع "آزوفستال"، كما حررت أحد الأحياء في غرب المدينة.

يُذكر أن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، نفى في وقت سابق أنبأ قصف الجيش الروسي لمستشفى مدني في ماريوبول.