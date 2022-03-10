رئيس وزراء لبنان يدعو الأمم المتحدة إلى تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة بلاده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة إلى تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها.

جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا اليوم الخميس،

ودعا الرئيس ميقاتي :"الأمم المتحدة إلى تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وأن تتطرق الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من آذار الحالي إلى هذا الوضع تحديداً"، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لرئيس الوزراء.

من جهتها، قالت ورونيكا عقب اللقاء: "عرضنا للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 1701».

وأضافت: "بحثت مع دولة الرئيس في الاقتراحات الممكنة لأضمها إلى التقرير الذي سأرفعه الى مجلس الأمن في نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت معها نسب الفقر والبطالة إلى حد كبير.