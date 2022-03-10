حلت النجمة لطيفة ضيفة على برنامج «ab talks» مع الإعلامي أنس بوخش، وتحدثت خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية، كما كشفت الكثير من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها الشخصية وعلاقتها بعائلتها.

وقالت لطيفة، إن العمل أكثر ما يسعدها رغم صعوباته، معقبة: «بقدر ما يزداد الشغل أكون أكثر سعادة متجاهلة كل المشاكل التي تواجهنا أثناء العمل».

وأضافت أن المشاعر التي لا توجد في قاموسها بالحياة هي الشعور بالندم والإحساس بعدم الرضا، متابعة: «أنا إنسانة محبة للحياة وأرضى بكل ما يكتبه الله سبحانه وتعالى، بل أعمل جاهدة للحفاظ على كل ما أعطاه الله لي، فمثلا ربنا أعطاني صوت حلو أعمل دائما على الحفاظ عليه وأعطاني صحة جيدة أمارس الرياضة وأتجنب التدخين والمدخنين للحفاظ عليها».

وأكدت أن أهم ما يشغلها هو الحفاظ على عائلتها وأصدقائها المقربين، موضحة أنهم هدية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك تسعى دائمًا للتواجد بينهم والحفاظ على وجودهم في حياتها، لأن هذه هي الحياة بالنسبة إليها.